Гороскоп на 21 августа 2023 года обещает довольно хороший день до 15:00. Это время можно использовать для важного, для начала нового, но желательно не связанного со сферой красоты, отношений и искусства.

Подумайте, какие свои идеи вы бы хотели воплотить в жизнь, и займитесь этим сегодня.

По прогнозу университета Никифоровых, в первую половину дня от мечтаний, построения планов или ожидания стоит переходить к конкретным действиям. Даже если у вас нет ничего важного, всегда есть сферы жизни, которым хотелось бы уделять больше внимания или больше в них вкладываться (здоровье, самореализация и развитие). Сделайте это сегодня.

Далее энергия дня остается достаточно хорошей, но могут проявляться сложности в отношениях, конфликты, в целом ощущение холодности и сухости от окружающих.

Согласно гороскопу на 21.08.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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