Гороскоп на 24 березня 2023 року радить протягом дня віддати пріоритет буденним справам і рутині, не займаючись важливим.

Можна активно вкладатися в розпочате раніше, однак починати нове не варто, особливо після 13:29.

За прогнозом університету Нікіфорових, 24 березня енергії буде багато, тож важливо правильно її витратити, щоб вона не вилилась у невдоволення та роздратування. Окрім роботи та повсякденних справ доречною може стати творчість у будь-якому її прояві.

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Після 13:29 добре робити практики на зняття внутрішніх блоків, що заважають розкриттю вашої жіночої енергії, що є не лише в жінок, а й у чоловіків. Така енергія є невід’ємною частиною кожного з нас.

Згідно з гороскопом на 24.03.2023, у цей день:

сприятливо до 09:50 та після 13:29 – розпочинати лікування;

сприятливо до 09:50 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 13:29 – віддавати борги;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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