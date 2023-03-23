Гороскоп на 24 марта 2023 года советует в течение дня отдать приоритет будничным делам и рутине, не занимаясь важным.
Можно активно вкладываться в начатое ранее, однако начинать новое не стоит, особенно после 13:29.
По прогнозу университета Никифоровых, 24 марта энергии будет много и важно правильно ее потратить, чтобы она не вылилась в недовольство и раздражение. Кроме работы и повседневных дел уместным может стать творчество в любом его проявлении.
После 13:29 хорошо делать практики на снятие внутренних блоков, мешающих раскрытию вашей женской энергии, которая есть не только у женщин, но и у мужчин. Такая энергия является неотъемлемой частью каждого из нас.
Согласно гороскопу на 24.03.2023, в этот день:
- благоприятно до 09:50 и после 13:29 — начинать лечение;
- благоприятно до 09:50 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- благоприятно после 13:29 — отдавать долги;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти.
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