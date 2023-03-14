Не витрачайте час на боротьбу з “вітряками”: гороскоп на квітень 2023 року

Ексклюзивний гороскоп на квітень 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

Середина весни – вдалий час для вирішення тих питань, які довго залишалися невирішеними. Зірки обіцяють удачу багатьом представникам зодіакальних сузір’їв. Крім того, квітень обіцяє позитивні зміни в особистому житті. Пристрасть може з’явитися навіть у стосунках тих пар, де на зміну романтиці давно прийшли побут і рутина. Головне – виявляти активність і чути свого партнера.

Овни

Квітень обіцяє Овнам нові перспективи у трудовій сфері діяльності. Представники знака зможуть піднятися кар’єрними сходами і відкрити в собі приховані таланти. Єдина умова – не боятися експериментувати. У справах любовних самотнім серцям зірки обіцяють романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти своє кохання.

Зараз дивляться

Тельці

Цього місяця Тельці зможуть вдало розв’язати давні труднощі і впораються з перешкодами на своєму шляху. Порада зірок – частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме внутрішнє чуття підкаже вам правильний вихід із ситуації, що склалася. Наприкінці місяця можливі незаплановані витрати. А тому з фінансами варто поводитися економно.

Близнюки

Не варто приймати поспішних рішень. Намагайтеся ретельно обмірковувати кожен свій крок, щоб уникнути прикрих промахів. У фінансовій сфері квітень потішить Близнюків новими джерелами доходу. Головне – не відкладати на потім нові починання і не піддаватися власній ліні.

Раки

У цей період Раки можуть надто зациклитися на минулих помилках і промахах. Але варто пам’ятати, що самокопання відволікатиме вас від нових можливостей і перспектив, яких цього місяця зірки обіцяють чимало. А тому простіше ставтеся до минулих невдач і сміливіше шукайте свій новий шлях. У вас усе вийде!

Леви

Упертість і категоричність, які притаманні Левам, можуть додати їм чимало перешкод на шляху. Є велика ймовірність вступити в конфлікт із тими людьми, від яких залежатиме успіх ваших починань. Порада зірок – бути терпимішими до критики близьких. Тим паче, що в ній за бажання можна знайти чимало корисних порад. Наприкінці місяця можливі несподівані доходи. Чудовий привід, щоб потішити себе приємними покупками.

Діви

Не варто засмучуватися, якщо щось іде не за планом. Найімовірніше, зірки підготували вам свій, набагато вигідніший сценарій. А тому не витрачайте часу на боротьбу з “вітряками” і не намагайтеся йти напролом. Зробіть видих і уважно озирніться на всі боки – вдалий спосіб досягнення нових висот зовсім поруч. Потрібно тільки його розгледіти.

Терези

У квітні багато Терезів зважаться на сміливі зміни. Освоїти нову професію, змінити обстановку або знайти незвичайне хобі – хоч би що ви обрали, зірки судять вам успіх. Головне – вірити у свої сили і не відступати. Наприкінці квітня варто звернути увагу на своє здоров’я. Можливе загострення хронічних захворювань.

Скорпіони

У цей період Скорпіонам варто триматися подалі від песимістів. Вони легко можуть підірвати вашу віру в себе порадами і рекомендаціями, яких ви не просили. А саме від рішучості й активності представників знака залежить їхній успіх. Прислухайтеся до себе і сміливо йдіть до мети. Талан зараз на вашому боці.

Стрільці

Квітень обіцяє Стрільцям удачу у фінансовій сфері. Представники знака зможуть помітно поліпшити свій добробут і знайти нові джерела доходу. Головне – не зупинятися на півдорозі. Сприймайте перешкоди як додаткову мотивацію. Ви легко знайдете способи, як їх подолати. У справах любовних можливі суперечки з близькими людьми. І тут зірки радять бути терпимішими. Є велика ймовірність розв’язати затяжний конфлікт.

Козероги

Не варто впертися, якщо обставини складаються не так, як ви розраховували. Усе вирішиться набагато краще і вигідніше для вас, якщо наберетеся терпіння і зачекаєте. У середині квітня можливі труднощі в професійній сфері. Щоб їх уникнути, з особливою уважністю ставтеся до рутинних, нудних завдань. Саме в них ви ризикуєте припуститися помилок.

Водолії

Квітень обіцяє Водоліям романтичний сплеск. Самотні серця зіткнуться з перспективними знайомствами. Сімейні ж представники знака зможуть відчути помітну відлигу у стосунках зі своєю половинкою. Головне – не забувайте підкидати дрова в багаття вашої пристрасті, і все складеться чудово.

Риби

У цей період зірки радять Рибам бути наполегливішими і не відмовлятися від своїх планів, навіть якщо на шляху виникає чимало перешкод або негативних аргументів людей, які вас оточують. Довіряйте своїй інтуїції і рухайтеся вперед. Наприкінці місяця зірки потішать приємними зустрічами і душевним спілкуванням із близькими людьми.