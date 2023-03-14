Не витрачайте час на боротьбу з “вітряками”: гороскоп на квітень 2023 року

Ексклюзивний гороскоп на квітень 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.
Середина весни – вдалий час для вирішення тих питань, які довго залишалися невирішеними. Зірки обіцяють удачу багатьом представникам зодіакальних сузір’їв. Крім того, квітень обіцяє позитивні зміни в особистому житті. Пристрасть може з’явитися навіть у стосунках тих пар, де на зміну романтиці давно прийшли побут і рутина. Головне – виявляти активність і чути свого партнера.
- Овни
Квітень обіцяє Овнам нові перспективи у трудовій сфері діяльності. Представники знака зможуть піднятися кар’єрними сходами і відкрити в собі приховані таланти. Єдина умова – не боятися експериментувати. У справах любовних самотнім серцям зірки обіцяють романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти своє кохання.
- Тельці
Цього місяця Тельці зможуть вдало розв’язати давні труднощі і впораються з перешкодами на своєму шляху. Порада зірок – частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме внутрішнє чуття підкаже вам правильний вихід із ситуації, що склалася. Наприкінці місяця можливі незаплановані витрати. А тому з фінансами варто поводитися економно.
- Близнюки
Не варто приймати поспішних рішень. Намагайтеся ретельно обмірковувати кожен свій крок, щоб уникнути прикрих промахів. У фінансовій сфері квітень потішить Близнюків новими джерелами доходу. Головне – не відкладати на потім нові починання і не піддаватися власній ліні.
- Раки
У цей період Раки можуть надто зациклитися на минулих помилках і промахах. Але варто пам’ятати, що самокопання відволікатиме вас від нових можливостей і перспектив, яких цього місяця зірки обіцяють чимало. А тому простіше ставтеся до минулих невдач і сміливіше шукайте свій новий шлях. У вас усе вийде!
- Леви
Упертість і категоричність, які притаманні Левам, можуть додати їм чимало перешкод на шляху. Є велика ймовірність вступити в конфлікт із тими людьми, від яких залежатиме успіх ваших починань. Порада зірок – бути терпимішими до критики близьких. Тим паче, що в ній за бажання можна знайти чимало корисних порад. Наприкінці місяця можливі несподівані доходи. Чудовий привід, щоб потішити себе приємними покупками.
- Діви
Не варто засмучуватися, якщо щось іде не за планом. Найімовірніше, зірки підготували вам свій, набагато вигідніший сценарій. А тому не витрачайте часу на боротьбу з “вітряками” і не намагайтеся йти напролом. Зробіть видих і уважно озирніться на всі боки – вдалий спосіб досягнення нових висот зовсім поруч. Потрібно тільки його розгледіти.
- Терези
У квітні багато Терезів зважаться на сміливі зміни. Освоїти нову професію, змінити обстановку або знайти незвичайне хобі – хоч би що ви обрали, зірки судять вам успіх. Головне – вірити у свої сили і не відступати. Наприкінці квітня варто звернути увагу на своє здоров’я. Можливе загострення хронічних захворювань.
- Скорпіони
У цей період Скорпіонам варто триматися подалі від песимістів. Вони легко можуть підірвати вашу віру в себе порадами і рекомендаціями, яких ви не просили. А саме від рішучості й активності представників знака залежить їхній успіх. Прислухайтеся до себе і сміливо йдіть до мети. Талан зараз на вашому боці.
- Стрільці
Квітень обіцяє Стрільцям удачу у фінансовій сфері. Представники знака зможуть помітно поліпшити свій добробут і знайти нові джерела доходу. Головне – не зупинятися на півдорозі. Сприймайте перешкоди як додаткову мотивацію. Ви легко знайдете способи, як їх подолати. У справах любовних можливі суперечки з близькими людьми. І тут зірки радять бути терпимішими. Є велика ймовірність розв’язати затяжний конфлікт.
- Козероги
Не варто впертися, якщо обставини складаються не так, як ви розраховували. Усе вирішиться набагато краще і вигідніше для вас, якщо наберетеся терпіння і зачекаєте. У середині квітня можливі труднощі в професійній сфері. Щоб їх уникнути, з особливою уважністю ставтеся до рутинних, нудних завдань. Саме в них ви ризикуєте припуститися помилок.
- Водолії
Квітень обіцяє Водоліям романтичний сплеск. Самотні серця зіткнуться з перспективними знайомствами. Сімейні ж представники знака зможуть відчути помітну відлигу у стосунках зі своєю половинкою. Головне – не забувайте підкидати дрова в багаття вашої пристрасті, і все складеться чудово.
- Риби
У цей період зірки радять Рибам бути наполегливішими і не відмовлятися від своїх планів, навіть якщо на шляху виникає чимало перешкод або негативних аргументів людей, які вас оточують. Довіряйте своїй інтуїції і рухайтеся вперед. Наприкінці місяця зірки потішать приємними зустрічами і душевним спілкуванням із близькими людьми.