Гороскоп на 3 вересня 2023 року попонує продовжити відпочинок принаймні до 15:54. Якщо ви з цим не згодні, то займіться чимось рутинним і неважливим. Чудово буде навести лад у Східному секторі вашої квартири.

За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня стає досить сприятливою, а її м’якість і швидкість можуть допомогти швидко та ефективно впоратися з невеликими, але важливими справами. Довготривале, монотонне, одноманітне не увінчається успіхом.

Хороший момент для початку лікування, а також підтримки свого здоров’я через приймання вітамінів, БАДів, натуральних препаратів.

Згідно з гороскопом на 03.09.2023, у цей день:

сприятливо до 15:54 – віддавати борги;

сприятливо після 15:54 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо весь день – розпочинати лікування.

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