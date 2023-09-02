Гороскоп на 3 вересня 2023 року попонує продовжити відпочинок принаймні до 15:54. Якщо ви з цим не згодні, то займіться чимось рутинним і неважливим. Чудово буде навести лад у Східному секторі вашої квартири.
За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня стає досить сприятливою, а її м’якість і швидкість можуть допомогти швидко та ефективно впоратися з невеликими, але важливими справами. Довготривале, монотонне, одноманітне не увінчається успіхом.
Хороший момент для початку лікування, а також підтримки свого здоров’я через приймання вітамінів, БАДів, натуральних препаратів.
Згідно з гороскопом на 03.09.2023, у цей день:
- сприятливо до 15:54 – віддавати борги;
- сприятливо після 15:54 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- сприятливо весь день – розпочинати лікування.
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