Гороскоп на 3 сентября 2023 года предлагает продлить отдых по крайней мере до 15:54. Если вы с этим не согласны, то займитесь чем-то рутинным и неважным. Отлично будет навести порядок в Восточном секторе вашей квартиры.

По прогнозу университета Никифоровых, далее энергетика дня становится достаточно благоприятной, а ее мягкость и быстрота могут помочь быстро и эффективно справиться с небольшими, но важными делами. Долговременное, монотонное, однообразное не увенчается успехом.

Хороший момент для начала лечения, а также поддержания своего здоровья через прием витаминов, БАДов, натуральных препаратов.

Согласно гороскопу на 03.09.2023, в этот день:

благоприятно до 15:54 — отдавать долги;

благоприятно после 15:54 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно весь день — начинать лечение.

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