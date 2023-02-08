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Займіться благодійністю: гороскоп на 9 лютого 2023 року

8 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 лютого 2023 року радить займатися поточними та повсякденними справами – енергетика дня буде хорошою і спокійною.

За прогнозом університету Нікіфорових, 9 лютого добре активно вкладатися в розпочаті раніше завдання та проєкти, водночас не варто розпочинати нове і важливе.

Можна включити записи співаючих чаш і залишити її на тривалий час – саме в цей день такі звуки допомагають добре очистити навколишній простір.

Чудово сходити у храм, мечеть, відвідати своє місце сили. Можна зайнятися благодійністю – перерахувати гроші до перевіреної організації чи допомогти справою тим, кому це потрібно, надати посильну підтримку тим, кому важко.

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Згідно з гороскопом на 09.02.2023, у цей день:

  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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