Гороскоп на 9 февраля 2023 года советует заниматься текущими и повседневными делами — энергетика дня будет хорошей и спокойной.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 9 февраля хорошо активно вкладываться в начатые ранее задачи и проекты, в то же время не стоит начинать новое и важное.

Можно включить записи поющих чаш и оставить ее на длительное время – именно в этот день такие звуки помогают хорошо очистить окружающее пространство.

Прекрасно сходить в храм, мечеть, посетить свое место силы. Можно заняться благотворительностью – перечислить деньги в проверенную организацию или помочь делом тем, кому это нужно, оказать посильную поддержку тем, кому тяжело.

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Согласно гороскопу на 09.02.2023, в этот день:

благоприятно – отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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