Гороскоп на 20 квітня 2023 року радить не планувати багато соціальної активності, зустрічей і спілкування. Займайтеся необхідним мінімумом і постарайтеся провести день якомога спокійніше.

Рано-вранці відбудеться затемнення, пік якого припадає на 07:11. У цей час намагайтеся не їсти, краще не спати. Будьте обережні з їжею, приготованою до затемнення, – є ризик отруєнь.

За прогнозом університету Нікіфорових, 20 квітня все ще дуже добре робити родові практики – зв’язок із нашими предками зараз особливо сильний. Також ідеальними будуть духовна практика, саморозвиток, медитації, перебування у тиші.

Згідно з гороскопом на 20.04.2023, цього дня:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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