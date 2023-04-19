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Занимайтесь минимумом: гороскоп на 20 апреля 2023 года

19 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 апреля 2023 года советует не планировать много социальной активности, встреч и общения. Занимайтесь необходимым минимумом и постарайтесь провести день как можно спокойнее.

Рано утром произойдет затмение, пик которого приходится на 07:11. В это время старайтесь не есть, лучше не спать. Будьте осторожны с едой, приготовленной до затмения, — есть риск отравлений.

По прогнозу университета Никифоровых, 20 апреля все еще очень хорошо делать родовые практики — связь с нашими предками сейчас особенно сильна. Также идеальными будут духовная практика, саморазвитие, медитации, пребывание в тишине.

Согласно гороскопу на 20.04.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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