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Задумайтесь про власну цінність: гороскоп на 12 жовтня 2023 року

11 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 жовтня 2023 року радить відкласти важливі справи та задачі напередодні прийдешнього затемнення.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 жовтня – чудовий момент для духовної практики та саморозвитку, матеріальне навряд чи дасть очікувані плоди. Можна продовжувати розпочате раніше, вдасться добре просунутися у поточних завданнях і справах.

Час задуматися про власну цінність, наскільки ви самі впевнені в собі та у своїй унікальності, значущості, чи ви все ще чекаєте на схвалення від батьків, подружжя, близьких і соціуму.

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Згідно з гороскопом на 12.10.2023, у цей день:

  • сприятлива благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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