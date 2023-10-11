Гороскоп на 12 жовтня 2023 року радить відкласти важливі справи та задачі напередодні прийдешнього затемнення.
За прогнозом університету Нікіфорових, 12 жовтня – чудовий момент для духовної практики та саморозвитку, матеріальне навряд чи дасть очікувані плоди. Можна продовжувати розпочате раніше, вдасться добре просунутися у поточних завданнях і справах.
Час задуматися про власну цінність, наскільки ви самі впевнені в собі та у своїй унікальності, значущості, чи ви все ще чекаєте на схвалення від батьків, подружжя, близьких і соціуму.
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Згідно з гороскопом на 12.10.2023, у цей день:
- сприятлива благодійність;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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