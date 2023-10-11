Гороскоп на 12 октября 2023 года советует отложить важные дела и задачи накануне грядущего затмения.
По прогнозу университета Никифоровых, 12 октября — отличный момент для духовной практики и саморазвития, материальное вряд ли даст ожидаемые плоды. Можно продолжать начатое ранее, удастся хорошо продвинуться в текущих задачах и делах.
Время задуматься о собственной ценности, насколько вы сами уверены в себе и в своей уникальности, значимости, или вы все еще ждете одобрения от родителей, супругов, близких и социума.
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Согласно гороскопу на 12.10.2023, в этот день:
- благоприятна благотворительность;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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