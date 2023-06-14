Ексклюзивний гороскоп на липень 2023 року для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

За його словами, липень для багатьох стане вирішальним у плані досягнення поставлених цілей. Ті перепони, з якими ви довго боролися, зараз можуть самоусунутися. Та водночас важливо не втрачати наполегливості – дорогу здолає той, хто йде.

У любовних справах самотнім серцям середина літа обіцяє романтику. Нові знайомства матимуть гарне продовження. Головне – не квапити події.

Овни

Середина літа для Овнів – час сповільнитися і переглянути свої плани. Зараз розраховувати на вдалий збіг обставин не варто. Навіть ті справи, до яких ви докладаєте чимало зусиль, можуть призупинитися. Але це не привід відмовлятися від своїх цілей, радше привід переглянути шляхи їхнього досягнення. Найімовірніше, ви впритул не помічаєте легшого шляху. У сфері особистих стосунків зірки обіцяють вирішення конфліктних ситуацій із коханою людиною. Саме час помиритися і поговорити по душах.

Тельці

У цей період Тельцям варто уважніше ставитися до своїх слів. Емоції можуть бити через край, підштовхуючи вас до імпульсивних, необдуманих висловлювань, які спричинять неприємні наслідки. Порада зірок – бути стриманішими й пам’ятати, що свою думку ви можете швидко змінити, а ось слово, як кажуть, – не горобець. Наприкінці місяця намагайтеся уникати надмірних трат – цілком можливо, що з’явиться непередбачена графа витрат.

Близнята

Цей місяць для Близнят – вдалий час, щоб узятися за розвиток свого творчого потенціалу. У цей період натхнення буде вашим частим гостем. І тут головне правильно скористатися цією ситуацією. Ви можете згенерувати чимало крутих ідей і придумати простий спосіб досягнення бажаного результату. Головне – вірити в себе. У середині липня зверніть увагу на свій раціон – система ШКТ може бути вразливою.

Раки

У цей період Раки знайдуть для себе чимало додаткових джерел доходу, що дасть змогу вирішити багато фінансових питань. Але варто триматися подалі від ненадійних людей. Є великий ризик, що вас введуть в оману і втягнуть в авантюру. Кінець місяця для сімейних пар – чудовий час, щоби стати ще ближчими одне одному. Ваше взаєморозуміння буде на максимумі. Тож обговорення спільних планів і вирішення колишніх негараздів мине досить вдало.

Леви

Середина літа обіцяє Левам чимало вдалих можливостей. Але разом із ними представники знака зіткнуться і з новою відповідальністю. Така закономірність може стати перепоною і навіть деяким стопом для представників знака. Щоб щасливий шанс не став виснажливим тягарем, зірки радять простіше ставитися до того, що відбувається. Видихайте і беріться за справу. Пам’ятайте, що ви обов’язково з усім упораєтеся.

Діви

Цей місяць для Дів – час нових відкриттів. Представники знака не тільки зможуть знайти в собі несподівані таланти, а й вдало їх застосувати. У справах любовних самотнім серцям зірки радять уважніше озирнутися на всі боки. Найімовірніше, ваша доля зовсім поруч, а ви впритул її не помічаєте. Кінець липня помітно потішить Дів доходами. Імовірно, фінансова ситуація дасть змогу здійснити ваші плани.

Терези

Цей період для Терезів – чудовий час для боротьби з власною нерішучістю. Нині кожен ваш упевнений крок уперед приноситиме дуже хороші результати, тоді як кожне зволікання через сумніви може помітно відкинути вас назад. А тому – саме час діяти. Прислухайтеся до своєї інтуїції та тримайтеся подалі від песимістичних порад.

Скорпіони

Початок липня потішить Скорпіонів позитивними просуваннями в кар’єрі. Зараз ваші успіхи будуть на видноті. Головне – не боятися та сміливо заявляти про себе. Скромність – не найкраща стратегія для середини літа. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я. Ваш імунітет може бути ослаблений, а тому не наражайте свій організм на непотрібні ризики та приділяйте більше часу турботі про себе.

Стрільці

У розпал літа Стрільці піймають свою хвилю. Багато процесів зрушать із мертвої точки найнесподіванішим чином. Стрільцям же варто бути напоготові та не втрачати вправності – сумніви, невпевненість у собі й тим більше пасивність – те, що може стати головним вашим каменем спотикання. Тож не варто створювати його власноруч. В особистій сфері зірки обіцяють романтику. Навіть ті, хто давно у стосунках, можуть розпалити пригаслу пристрасть.

Козороги

У цей період зірки радять Козорогам відволіктися від турбот і дозволити собі трохи спонтанного відпочинку. Не варто знецінювати власну лінь, а вже тим більше кидати їй виклик. Найімовірніше, ваш організм катастрофічно потребує зміни обстановки. Якщо зумієте почути себе і побалувати новими враженнями – натхнення і заряд сил гарантовано поліпшать ваші показники у трудовій сфері діяльності.

Водолії

У цей період Водоліям варто поменше бути відвертими з людьми, у яких вони не впевнені. Ваші плани та цілі, ставши загальним надбанням, можуть помітно змінитися. І далеко не в кращий бік. А все тому, що в близькому оточенні можуть з’явитися недоброзичливці та заздрісники. Тому за порадою – тільки до надійних і близьких людей. У справах любовних можливі невеликі конфлікти з коханою людиною. Але вирішити їх можна легко. Головне – проявити ініціативу.

Риби

У цей період багато Риб зіткнуться з великою кількістю неправди та пліток. Розібратися в цьому буде нелегко. Та якщо ставитися до цього з обережністю і перевіряти інформацію – можна максимально мінімізувати або й зовсім відсікти ризики для себе. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподіваний прибуток. Чудовий привід, щоб підняти собі настрій приємними покупками або важливими для вас інвестиціями.