Гороскоп для України на 2023 рік віщує нелегкі часи. Наша країна змінюватиме своє позиціонування у світі та відроджуватиметься через біль подібно до фенікса. Однак говорити про завершення війни в Україні 2023 року — зарано.
Детальний гороскоп для України на 2023 рік ексклюзивно для Фактів ICTV склала астролог Христина Анютіна-Васильченко.
— Моя думка не буде популярною, проте я не бачу закінчення війни 2023 року.
Декілька планетних положень вказують на переродження, оновлення України, але, на жаль, через біль.
Україна подібна до фенікса, що почне нове життя. Найбільше це переродження торкнулося і торкнеться деяких міст, а саме Маріуполя, Херсона, Дніпра.
Пікові, кризові моменти переродження будуть із 26 листопада до 16 січня, а також із 4 вересня до 16 жовтня. І наступного року — з 11 лютого 2024 року до 30 липня 2024-го. Це час серйозних потрясінь для країни.
Україна змінюватиме свої погляди кардинально, трансформуватиметься, змінюватиме своє позиціонування у світі, стикатиметься з руйнівними зовнішніми обставинами. Це є відродження, але не без труднощів.
— Якщо говорити коротко, то Україна дасть відсіч Росії у цій війні. Але для України спокійні часи настануть ще нескоро. Це не можна назвати перемогою, але це не буде поразкою. Але що можна впевнено сказати: навіть якщо війна закінчиться завтра, часи для України ще не будуть легкими. До 2029 року не варто розслаблятися.
Згідно з гороскопом на 2023 рік, Україна буде на слуху, її підтримуватимуть. Зима з грудня до середини березня обіцяє бути напруженою, холодною та гарячою одночасно.
Україна проводить хорошу зовнішню політику, має чудову активність у міжнародних справах, проте є ризики скандалів, суперечок і дипломатичних прорахунків. Також є шанси входження в альянси або створення власних, ексклюзивних.
- 8 грудня – 17 квітня 2023
У період із січня 2023 до квітня 2024-го – серйозні побоювання щодо здоров’я лідерів країни, політиків, людей верхівки влади. Особливо в період із січня до березня 2023 року, 27 червня – 18 серпня, а також 13 листопада – 27 грудня.
— Це складний час для водної структури та підприємств, пов’язаних із водою. Центральна Україна та водні зони, структури, підприємства – під прицілом. І я схильна думати, що основну силу зброї Росія перекидає на воду. Області, за які я переживаю найбільше — Вінницька, Київська, Одеська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська.
Весна, ймовірно, принесе нам успіхи в наступах, поверненні територій, особливо на південних напрямках.
На момент настання тепла, літа, у гороскопах багатьох людей є вказівка на повернення в Україну.
- Квітень 2023 – вересень 2023
Цей період дає надію на переключення уваги з активних бойових дій. Ми повернемо контроль над територіями силою, встановимо фронт.
Цей же період говорить про те, що Україну всіляко схилятимуть до переговорів. Є кілька вказівок на те, що це може бути і не одна країна.
Ми зіштовхнемося зі скандалами у релігійних і юридичних колах, невдоволенням щодо ухвалення рішень, законів, кримінальними процесами, шахрайством у торгівлі та комерції. Надходитимуть повідомлення про дивні події, що відбуваються в релігійному світі, будуть викриття медіумів і спіритичних самозванців.
- Вересень 2023 – лютий 2024
Настає період для України, коли у країні активізуються проблеми для журналістів. Підступ у переговорах, проблеми з паперами, документами, перегляд законів, реформ, документів. Будуть нові судові та церковні реформи.
Розвиток флоту в Росії, особливо у водах Азовського моря – час, коли нам треба бути напоготові.
З квітня 2023 року до вересня 2023-го буде явна напруга на українській землі, повернення територій, але з кров’ю. Складнощі для шахт і землі. Явна перемога.
Гороскоп для Донбасу
З лютого 2023 року до серпня 2025-го – несолодкий час для Донбасу. Час серйозних змін, зміни влади.
Чимало зусиль на захист землі, втрати серед солдатів, захисників, оборони. Потрясіння для землі. Посилиться протистояння.
Є ризик забруднення повітря, зброї з повітря, проблеми з водою, їжею, гуманітарна криза.
Ймовірно, Донбас стане дуже яскравою метою і основні бої будуть там. Однак документальне, офіційне повернення спокійного життя настане не раніше 2025 року.
Гороскоп для Криму
Із травня 2023 року до жовтня 2024-го – важкий період для Криму, кримської землі, а також людей, що живуть там.
Цей період говорить про пожежі, вибухи. Крим буде на слуху. Є складнощі для тимчасової влади, а також можливість перебування кількох армій на території півострова.
— Боюся, тяжба за Крим не буде швидкою. Попереду роки напружень із періодами затишшя.
Для Криму час із травня 2023-го до квітня 2030 року нелегкий. Інші країни впливатимуть, допомагатимуть, втручатимуться у кримські справи. Найскладніший і переворотний момент варто очікувати з вересня 2025 року до жовтня 2026-го.
Небезпечні періоди для України у 2023 році:
- грудень – 15 березня
- 27 червня – 18 серпня
- 1 жовтня – 16 листопада
- 13 листопада – 27 грудня
Особливо небезпечні дні перед молодим і повним Місяцем, день до та після:
- Січень 5-7, 21-23
- Лютий 4-7, 19-22
- Березень 5-6, 12-13, 20-22
- Квітень 4-6, 18-21
- Травень 3-6, 17-20
- Червень 2-4, 16-18 (тут є ймовірність водних катаклізм, отруєння води)
- Липень 1-3, 15-17, 31
- Серпень 1-2, 14-17, 29-31
- Вересень 2-4, 12-15, 27-29
- Жовтень 12-15, 27-29
- Листопад 1-7 (важливі зміни), 11-13, 25-28
- Грудень 11-13, 25-27.