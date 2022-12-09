Гороскоп для України на 2023 рік віщує нелегкі часи. Наша країна змінюватиме своє позиціонування у світі та відроджуватиметься через біль подібно до фенікса. Однак говорити про завершення війни в Україні 2023 року — зарано.

Детальний гороскоп для України на 2023 рік ексклюзивно для Фактів ICTV склала астролог Христина Анютіна-Васильченко.

— Моя думка не буде популярною, проте я не бачу закінчення війни 2023 року.

Декілька планетних положень вказують на переродження, оновлення України, але, на жаль, через біль.

Зараз дивляться

Україна подібна до фенікса, що почне нове життя. Найбільше це переродження торкнулося і торкнеться деяких міст, а саме Маріуполя, Херсона, Дніпра.

Пікові, кризові моменти переродження будуть із 26 листопада до 16 січня, а також із 4 вересня до 16 жовтня. І наступного року — з 11 лютого 2024 року до 30 липня 2024-го. Це час серйозних потрясінь для країни.

Україна змінюватиме свої погляди кардинально, трансформуватиметься, змінюватиме своє позиціонування у світі, стикатиметься з руйнівними зовнішніми обставинами. Це є відродження, але не без труднощів.

— Якщо говорити коротко, то Україна дасть відсіч Росії у цій війні. Але для України спокійні часи настануть ще нескоро. Це не можна назвати перемогою, але це не буде поразкою. Але що можна впевнено сказати: навіть якщо війна закінчиться завтра, часи для України ще не будуть легкими. До 2029 року не варто розслаблятися.

Згідно з гороскопом на 2023 рік, Україна буде на слуху, її підтримуватимуть. Зима з грудня до середини березня обіцяє бути напруженою, холодною та гарячою одночасно.

Україна проводить хорошу зовнішню політику, має чудову активність у міжнародних справах, проте є ризики скандалів, суперечок і дипломатичних прорахунків. Також є шанси входження в альянси або створення власних, ексклюзивних.

8 грудня – 17 квітня 2023

У період із січня 2023 до квітня 2024-го – серйозні побоювання щодо здоров’я лідерів країни, політиків, людей верхівки влади. Особливо в період із січня до березня 2023 року, 27 червня – 18 серпня, а також 13 листопада – 27 грудня.

— Це складний час для водної структури та підприємств, пов’язаних із водою. Центральна Україна та водні зони, структури, підприємства – під прицілом. І я схильна думати, що основну силу зброї Росія перекидає на воду. Області, за які я переживаю найбільше — Вінницька, Київська, Одеська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська.

Весна, ймовірно, принесе нам успіхи в наступах, поверненні територій, особливо на південних напрямках.

На момент настання тепла, літа, у гороскопах багатьох людей є вказівка на повернення в Україну.

Квітень 2023 – вересень 2023

Цей період дає надію на переключення уваги з активних бойових дій. Ми повернемо контроль над територіями силою, встановимо фронт.

Цей же період говорить про те, що Україну всіляко схилятимуть до переговорів. Є кілька вказівок на те, що це може бути і не одна країна.

Ми зіштовхнемося зі скандалами у релігійних і юридичних колах, невдоволенням щодо ухвалення рішень, законів, кримінальними процесами, шахрайством у торгівлі та комерції. Надходитимуть повідомлення про дивні події, що відбуваються в релігійному світі, будуть викриття медіумів і спіритичних самозванців.

Вересень 2023 – лютий 2024

Настає період для України, коли у країні активізуються проблеми для журналістів. Підступ у переговорах, проблеми з паперами, документами, перегляд законів, реформ, документів. Будуть нові судові та церковні реформи.

Розвиток флоту в Росії, особливо у водах Азовського моря – час, коли нам треба бути напоготові.

З квітня 2023 року до вересня 2023-го буде явна напруга на українській землі, повернення територій, але з кров’ю. Складнощі для шахт і землі. Явна перемога.

Гороскоп для Донбасу

З лютого 2023 року до серпня 2025-го – несолодкий час для Донбасу. Час серйозних змін, зміни влади.

Чимало зусиль на захист землі, втрати серед солдатів, захисників, оборони. Потрясіння для землі. Посилиться протистояння.

Є ризик забруднення повітря, зброї з повітря, проблеми з водою, їжею, гуманітарна криза.

Ймовірно, Донбас стане дуже яскравою метою і основні бої будуть там. Однак документальне, офіційне повернення спокійного життя настане не раніше 2025 року.

Гороскоп для Криму

Із травня 2023 року до жовтня 2024-го – важкий період для Криму, кримської землі, а також людей, що живуть там.

Цей період говорить про пожежі, вибухи. Крим буде на слуху. Є складнощі для тимчасової влади, а також можливість перебування кількох армій на території півострова.

— Боюся, тяжба за Крим не буде швидкою. Попереду роки напружень із періодами затишшя.

Для Криму час із травня 2023-го до квітня 2030 року нелегкий. Інші країни впливатимуть, допомагатимуть, втручатимуться у кримські справи. Найскладніший і переворотний момент варто очікувати з вересня 2025 року до жовтня 2026-го.

Небезпечні періоди для України у 2023 році:

грудень – 15 березня

27 червня – 18 серпня

1 жовтня – 16 листопада

13 листопада – 27 грудня

Особливо небезпечні дні перед молодим і повним Місяцем, день до та після: