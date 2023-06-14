Эксклюзивный гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака составил ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

По его словам, июль для многих станет решающим в плане достижения поставленных целей. Те преграды, с которыми вы подолгу боролись, сейчас могут самоустраниться. Но при этом важно не терять напористость — дорогу осилит идущий.

В любовных делах одиноким сердцам середина лета сулит романтику. Новые знакомства будут иметь хорошее продолжение. Главное — не торопить события.

Овны

Середина лета для Овнов — время замедлиться и пересмотреть свои планы. Сейчас рассчитывать на удачное стечение обстоятельств не стоит. Даже те дела, к которым вы прикладываете немало усилий, могут застопориться. Но это не повод отказываться от своих целей, а повод пересмотреть пути их достижения. Скорее всего, вы в упор не замечаете более легкий путь. В сфере личных отношений звезды сулят решение конфликтных ситуаций с любимым человеком. Самое время помириться и поговорить по душам.

Тельцы

В этот период Тельцам стоит внимательнее относиться к своим словам. Эмоции могут бить через край, подталкивая вас к импульсивным, необдуманным высказываниям, которые повлекут за собой неприятные последствия. Совет звезд — быть сдержаннее и помнить, что свое мнение вы можете быстро изменить, а вот слово, как говорится, не воробей. В конце месяца старайтесь избегать чрезмерных трат — вполне возможно, что появится непредвиденная графа расходов.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов — удачное время, чтобы взяться за развитие своего творческого потенциала. В этот период вдохновение будет вашим частым гостем. И здесь главное правильно воспользоваться этой ситуацией. Вы можете сгенерировать немало крутых идей и придумать простой способ достижения желаемого результата. Главное — верить в себя. В середине июля обратите внимание на свой рацион — система ЖКТ может быть уязвимой.

Раки

В этот период Раки найдут для себя немало дополнительных источников дохода, что позволит решить многие финансовые вопросы. Но при этом стоит держаться подальше от ненадежных людей. Есть большой риск, что вас введут в заблуждение и втянут в авантюру. Конец месяца для семейных пар — прекрасное время, чтобы стать еще ближе друг другу. Ваше взаимопонимание будет на максимуме. Так что обсуждение совместных планов и решение былых неурядиц пройдет как по маслу.

Львы

Середина лета сулит Львам немало удачных возможностей. Но вместе с ними представители знака столкнутся и с новой ответственностью. Такая закономерность может стать преградой и даже некоторым стопором для представителей знака. Чтобы счастливый шанс не стал утомительным грузом, звезды советуют проще относиться к происходящему. Выдыхайте и беритесь за дело. Помните, что вы обязательно со всем справитесь.

Девы

Этот месяц для Дев — время новых открытий. Представители знака не только смогут найти в себе нежданные таланты, но и удачно их применить. В делах любовных одиноким сердцам звезды советуют внимательнее осмотреться по сторонам. Скорее всего, ваша судьба совсем рядом, а вы в упор ее не замечаете. Конец июля заметно порадует Дев доходами. Вероятно, финансовая ситуация позволит осуществить ваши планы.

Весы

Этот период для Весов — отличное время для борьбы с собственной нерешительностью. Сейчас каждый ваш уверенный шаг вперед будет приносить очень хорошие результаты. В то время как каждая проволочка из-за сомнений может заметно отбросить вас назад. А потому — самое время действовать. Прислушивайтесь к своей интуиции и держитесь подальше от пессимистических советов.

Скорпионы

Начало июля порадует Скорпионов положительными продвижениями в карьере. Сейчас ваши успехи будут на виду. Главное — не бояться и смело заявлять о себе. Скромность — не лучшая стратегия для середины лета. В конце месяца обратите внимание на свое здоровье. Ваш иммунитет может быть ослаблен, а потому не подвергайте свой организм ненужным рискам и уделяйте больше времени заботе о себе.

Стрельцы

В разгаре лета Стрельцы поймают свою волну. Многие процессы сдвинутся с мертвой точки самым неожиданным образом. Стрельцам же стоит быть начеку и не терять сноровку — сомнения, неуверенность в себе и тем более пассивность — то, что может стать главным вашим камнем преткновения. Так что не стоит создавать его собственноручно. В личной сфере звезды обещают романтику. Даже те, кто давно в отношениях, могут разжечь угасшую страсть.

Козероги

В этот период звезды советуют Козерогам отвлечься от забот и позволить себе немного спонтанного отдыха. Не стоит обесценивать собственную лень, а уж тем более бросать ей вызов. Скорее всего, ваш организм катастрофически нуждается в смене обстановки. Если сумеете услышать себя и побаловать новыми впечатлениями — вдохновение и заряд сил гарантировано улучшат ваши показатели в трудовой сфере деятельности.

Водолеи

В этот период Водолеям стоит поменьше откровенничать с людьми, в которых они не уверены. Ваши планы и цели, став всеобщим достоянием, могут заметно измениться, и далеко не в лучшую сторону. А все потому что в близком окружении могут появиться недоброжелатели и завистники. Поэтому за советом — только к надежным и близким людям. В делах любовных возможны небольшие конфликты с любимым человеком. Но решить их можно легко. Главное — проявить инициативу.

Рыбы

В этот период многие Рыбы столкнутся с большим количеством неправды и сплетен. Разобраться в этом будет нелегко. Но если относиться к этому с осторожностью и проверять информацию — можно максимально минимизировать или вовсе отсечь риски для себя. В конце месяца звезды судят нежданную прибыль. Отличный повод, чтобы поднять себе настроение приятными покупками или важными для вас инвестициями.