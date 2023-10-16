Гороскоп на 17 жовтня 2023 року радить переглянути свої цілі та важливі орієнтири в житті. Якщо у вас вони записані на паперовому або цифровому носії, то пройдіться ними, подивіться, що вам більше не актуально, але нові поки що прописувати не варто.

За прогнозом університету Нікіфорових, емоційно може бути не найпростіший час, очкувані крайнощі: чудово, жахливо.

Намагайтеся витримувати паузу, перш ніж відповідати, коли ви перебуваєте в нестабільному стані. Випустити пару або запобігти її накопиченню допоможе будь-яка фізична активність, навіть прогулянка швидким кроком.

Зараз дивляться

Сонце переходить до знаку Терези та пробуде там до 16 листопада. Це дуже складне положення для світила. Це позначиться на нашому самопочутті, здоров’ї, кількості сил – Сонце відповідає за всі ці життєві показники. Важлива зараз профілактика по здоров’ю, правильне харчування з достатньою кількістю овочів і фруктів.

Згідно з гороскопом на 17.10.2023, у цей день:

сприятлива благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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