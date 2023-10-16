Гороскоп на 17 октября 2023 года советует пересмотреть свои цели и важные ориентиры в жизни. Если у вас они записаны на бумажном или цифровом носителе, то пройдитесь по ним, посмотрите, что вам больше не актуально, но новые пока прописывать не стоит.

По прогнозу университета Никифоровых, эмоционально может быть не самое простое время, могут быть крайности: замечательно, ужасно.

Старайтесь выдерживать паузу, прежде чем отвечать, когда вы находитесь в нестабильном состоянии. Выпустить пар или предотвратить его накопление поможет любая физическая активность, даже прогулка быстрым шагом.

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Солнце переходит в знак Весов и пробудет там до 16 ноября. Это очень сложное положение для светила. Это скажется на нашем самочувствии, здоровье, количестве сил — Солнце отвечает за все эти жизненные показатели. Важна сейчас профилактика по здоровью, правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов.

Согласно гороскопу на 17.10.2023, в этот день:

благоприятна благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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