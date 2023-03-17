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Всесвіт допоможе з відповідями: гороскоп на 18 березня 2023 року

17 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 березня 2023 року радить запитати про важливе вголос або подумки, а потім дослухатися до навколишніх звуків – реплік людей, рядків із серіалів і пісень. У такий спосіб до вас може прийти відповідь.

Цього дня Всесвіт як ніколи відкритий для наших запитань.

За прогнозом університету Нікіфорових, 18 березня сприятливо тримати посильний піст – це балансує розум і допомагає тілу.

Те, що відбувається ввечері, після 20:58, може повторитися двічі – нехай це будуть приємні вечірні процедури, ранній і швидкий відхід до сну.

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Згідно з гороскопом на 18.03.2023, у цей день:

  • сприятливо – стригти волосся, розпочинати подорожі, починати працювати з психологом;
  • несприятливо – обрізати нігті.

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