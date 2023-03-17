Гороскоп на 18 марта 2023 года советует спросить о важном вслух или про себя, а затем прислушаться к окружающим звукам — репликам людей, строчкам из сериалов и песен. Таким образом к вам может прийти ответ.

В этот день Вселенная как никогда открыта для наших вопросов.

По прогнозу университета Никифоровых, 18 марта благоприятно держать посильный пост — это балансирует ум и помогает телу.

То, что происходит вечером, после 20:58, может повториться дважды — пусть это будут приятные вечерние процедуры, ранний и быстрый отход ко сну.

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Согласно гороскопу на 18.03.2023, в этот день:

благоприятно — стричь волосы, начинать путешествия, начинать работать с психологом;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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