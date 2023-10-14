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Влаштуйте вихідний і подзвоніть татові: гороскоп на 15 жовтня 2023 року

14 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 жовтня 2023 року радить зробити день після затемнення повноцінним вихідним. Не піддавайтеся бажанню переробити всі домашні справи, інакше можете сильно виснажити себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, у цей день добре зустрітися з татом чи подзвонити йому.

Якщо у вас з ним не дуже хороші стосунки, або він уже не з нами, то з вдячністю та любов’ю згадайте про нього, а також поспілкуйтеся з іншим старшим значущим для вас чоловіком.

Додайте цього дня у свій раціон більше зелені та фруктів, приготуйте страву з гарбуза, спечіть хліб на заквасці. Це допоможе підтримати та підвищити рівень життєвої енергії, що знизився через затемнення.

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Згідно з гороскопом на 15.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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