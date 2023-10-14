Гороскоп на 15 жовтня 2023 року радить зробити день після затемнення повноцінним вихідним. Не піддавайтеся бажанню переробити всі домашні справи, інакше можете сильно виснажити себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, у цей день добре зустрітися з татом чи подзвонити йому.

Якщо у вас з ним не дуже хороші стосунки, або він уже не з нами, то з вдячністю та любов’ю згадайте про нього, а також поспілкуйтеся з іншим старшим значущим для вас чоловіком.

Додайте цього дня у свій раціон більше зелені та фруктів, приготуйте страву з гарбуза, спечіть хліб на заквасці. Це допоможе підтримати та підвищити рівень життєвої енергії, що знизився через затемнення.

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Згідно з гороскопом на 15.10.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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