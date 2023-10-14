Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрология

Устройте выходной и позвоните папе: гороскоп на 15 октября 2023 года

14 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 октября 2023 года советует сделать день после затмения полноценным выходным. Не поддавайтесь желанию переделать все домашние дела, иначе можете сильно истощить себя.

По прогнозу университета Никифоровых, в этот день хорошо встретиться с папой или позвонить ему.

Если у вас с ним не очень хорошие отношения, или он уже не с нами, то с благодарностью и любовью вспомните о нем, а также пообщайтесь с другим старшим значимым для вас мужчиной.

Добавьте в этот день в свой рацион больше зелени и фруктов, приготовьте блюдо из тыквы, испеките хлеб на закваске. Это поможет поддержать и повысить уровень жизненной энергии, снизившийся из-за затмения.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 15.10.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь