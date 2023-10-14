Гороскоп на 15 октября 2023 года советует сделать день после затмения полноценным выходным. Не поддавайтесь желанию переделать все домашние дела, иначе можете сильно истощить себя.

По прогнозу университета Никифоровых, в этот день хорошо встретиться с папой или позвонить ему.

Если у вас с ним не очень хорошие отношения, или он уже не с нами, то с благодарностью и любовью вспомните о нем, а также пообщайтесь с другим старшим значимым для вас мужчиной.

Добавьте в этот день в свой рацион больше зелени и фруктов, приготовьте блюдо из тыквы, испеките хлеб на закваске. Это поможет поддержать и повысить уровень жизненной энергии, снизившийся из-за затмения.

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Согласно гороскопу на 15.10.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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