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Візьміться за те, що не вийшло з першого разу: гороскоп на 6 жовтня 2023 року

5 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 жовтня 2023 року попереджає про продовження непростої енергії попереднього дня. Маєте можливість подумати, де потрібна буря очищення у вашому життєвому просторі.

За прогнозом університету Нікіфорових, по 19:00 цю енергетику цілком можна зуміти використати у творчому напрямку в тих точках, де потрібне зростання. Протягом усього цього часу підвищений ризик конфліктів, агресії, особливо з партнерами.

Після 19:00 час стає більш спокійним і сприятливим. Можна приступити до того, що не вийшло з першого разу.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 06.10.2023, у цей день:

  • можна після 19:00 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.

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