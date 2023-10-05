Гороскоп на 6 жовтня 2023 року попереджає про продовження непростої енергії попереднього дня. Маєте можливість подумати, де потрібна буря очищення у вашому життєвому просторі.

За прогнозом університету Нікіфорових, по 19:00 цю енергетику цілком можна зуміти використати у творчому напрямку в тих точках, де потрібне зростання. Протягом усього цього часу підвищений ризик конфліктів, агресії, особливо з партнерами.

Після 19:00 час стає більш спокійним і сприятливим. Можна приступити до того, що не вийшло з першого разу.

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Згідно з гороскопом на 06.10.2023, у цей день:

можна після 19:00 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо весь день – обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.

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