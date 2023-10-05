Гороскоп на 6 октября 2023 года предупреждает о продолжении непростой энергии предыдущего дня. Есть возможность подумать, где нужна буря очищения в вашем жизненном пространстве.

По прогнозу университета Никифоровых, после 19:00 эту энергетику вполне можно суметь использовать в созидательном направлении в тех точках, где нужен рост. В течение всего этого времени повышен риск конфликтов, агрессии, особенно с партнерами.

После 19:00 время становится более спокойным и благоприятным. Можно приступить к тому, что не получилось с первого раза.

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Согласно гороскопу на 06.10.2023, в этот день:

можно после 19:00 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать и брать деньги в долг.

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