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Возьмитесь за то, что не получилось с первого раза: гороскоп на 6 октября 2023 года

5 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 октября 2023 года предупреждает о продолжении непростой энергии предыдущего дня. Есть возможность подумать, где нужна буря очищения в вашем жизненном пространстве.

По прогнозу университета Никифоровых, после 19:00 эту энергетику вполне можно суметь использовать в созидательном направлении в тех точках, где нужен рост. В течение всего этого времени повышен риск конфликтов, агрессии, особенно с партнерами.

После 19:00 время становится более спокойным и благоприятным. Можно приступить к тому, что не получилось с первого раза.

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Согласно гороскопу на 06.10.2023, в этот день:

  • можно после 19:00 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать и брать деньги в долг.

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