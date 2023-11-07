Гороскоп на 8 листопада 2023 року обіцяє більше непорозумінь, особливо з керівництвом і партнерами – не варто ініціювати важливих розмов.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший момент, щоб відстояти свою точку зору. Зробити вибір на користь себе та людей, які дійсно цінують вас, усунувши зі свого близького кола інакодумців.

Час підходить для роботи над своєю впевненістю і самооцінкою.

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Згідно з гороскопом на 08.11.2023, у цей день:

сприятливо після 15:48 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо до 15:48 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо після 15:48 – давати гроші у борг.

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