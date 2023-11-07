Гороскоп на 8 ноября 2023 года обещает больше недоразумений, особенно с руководством и партнерами — не стоит инициировать важных разговоров.
По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент, чтобы отстоять свою точку зрения. Сделать выбор в пользу себя и людей, которые действительно ценят вас, устранив из своего близкого круга инакомыслящих.
Время подходит для работы над своей уверенностью и самооценкой.
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Согласно гороскопу на 08.11.2023, в этот день:
- благоприятно после 15:48 — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно до 15:48 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно после 15:48 — давать деньги в долг.
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