Гороскоп на 8 ноября 2023 года обещает больше недоразумений, особенно с руководством и партнерами — не стоит инициировать важных разговоров.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент, чтобы отстоять свою точку зрения. Сделать выбор в пользу себя и людей, которые действительно ценят вас, устранив из своего близкого круга инакомыслящих.

Время подходит для работы над своей уверенностью и самооценкой.

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Согласно гороскопу на 08.11.2023, в этот день:

благоприятно после 15:48 — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно до 15:48 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно после 15:48 — давать деньги в долг.

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