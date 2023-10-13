Ексклюзивний гороскоп на листопад 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.
За його словами, кінець осені стане досить плідним періодом для більшості знаків зодіаку. Зокрема, листопад обіцяє чимало просувань у питаннях, які довго не вирішувалися через різні перешкоди.
– Водночас листопад для багатьох може стати місяцем втрачених можливостей. Щоб цього уникнути, варто бути сміливішими, проявляти активність і пильність. Пам’ятайте, що зараз навіть маленький, непримітний збіг обставин може стати вашим вдалим шансом. Не пропустіть його, – наголосив Алекперов.
- Овни
У листопаді багатьом Овнам усміхнеться удача у фінансових питаннях. Представники знака зможуть знайти додаткові джерела доходів і поліпшити свій добробут. Але при цьому важливо не лінуватися.
Не відкладайте свої справи на потім і не витрачайте час на непотрібні турботи. Від вашої концентрації та цілеспрямованості залежить ваш успіх. В особистій сфері у сімейних Овнів настане період гармонії. Використовуйте цей час, щоб стати ще ближчими зі своїм партнером.
- Тельці
Представникам цього знака зірки радять не втрачати пильність. Є велика ймовірність, що вас спробують обвести навколо пальця або втягнути у неприємну авантюру.
Тому ретельно вибирайте коло спілкування і з обережністю ставтеся до людей, які всіма силами намагаються “набитися” до вас у друзі. В середині місяця Тельцям варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме вона підштовхне вас до вдалих можливостей.
- Близнята
Листопад для Близнят – час нових починань. Багато представників знака зможуть круто змінити своє життя – змінити роботу, знайти цікаве хобі або відкрити в собі новий талант. Головне – не боятися.
Віра в себе – ваш головний союзник у цій справі. Самотнім серцям листопад обіцяє нові романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти свою долю.
- Раки
У цей період Раки можуть часто стикатися з авторитарними людьми, які намагатимуться нав’язати їм власну точку зору. І тут, крім того, щоб обирати себе і йти за своїми відчуттями, зірки також радять Ракам подивитися на ситуацію згори, трохи відсторонено.
Найімовірніше, доля дає вам важливий урок і цінний досвід. Постарайтеся як слід у цьому розібратися. Адже, засвоївши ці знання, ви вирішите багато проблем.
- Леви
Початок місяця для Левів – час активної роботи над собою. Багатьом випаде можливість опрацювати минулі промахи і провали. Найімовірніше, ви зіткнетеся з тими справами і питаннями, в яких раніше не досягли успіху.
Але не варто відмовлятися від таких завдань, у вас обов’язково все вийде. Плюс до всього, важливий бонус – відчуття перемоги над своїми сумнівами і страхами. В особистій сфері зірки радять сімейним Левам бути стриманішими. Є велика ймовірність сварок.
- Діви
Листопад для Дів – місяць внутрішніх змін. На багато обставин у своєму житті представники знака подивляться під іншим кутом, побачивши перспективи там, де раніше помічали перешкоди. Головне – не зупинятися тільки на ідеї.
Важливо починати активні дії, тоді мрії мають усі шанси стати реальністю. У сфері особистих стосунків кінець осені може стати досить конфліктним для Дів. Тут важливо давати партнеру більше вільного простору. Саме ваші спроби тримати все під контролем будуть головною причиною для суперечок.
- Терези
У цей період Терезам особливо складно буде даватися ухвалення рішень. Схильні до тривалих роздумів, представники знака можуть витрачати багато часу на домисли і внутрішні суперечки із самими собою, втрачаючи при цьому можливості.
Порада зірок – частіше звертатися за порадою до близьких людей. Їхній погляд, найімовірніше, стане для вас тим найнеобхіднішим “двигуном”. Наприкінці листопада уважно стежте за своїм здоров’ям. Є ймовірність загострення хронічних захворювань.
- Скорпіони
Цього місяця Скорпіонам варто частіше кидати виклик своїм страхам і внутрішнім сумнівам. Саме ті починання, які лякають вас своєю складністю, найімовірніше, стануть найуспішнішими і найприбутковішими.
Самотнім серцям зірки радять частіше виходити у світ. Кінець осені обіцяє романтичні зустрічі та приємні зміни. Головне – бути до них відкритими.
- Стрільці
Кінець осені – вдалий період для Стрільців, щоб підвищити свої доходи і навіть вийти в цьому питанні на новий рівень. На вашому шляху зустрінуться потрібні люди, які підштовхнуть до вдалих можливостей. Не пропустіть момент!
У середині листопада будьте максимально пильними. Є великий ризик отримати травму. А тому, за можливості, уникайте сильних фізичних навантажень та екстриму.
- Козороги
У цей період Козороги досягнуть чималих успіхів у плані особистого зростання. Ті починання, які представникам знака довго здавалися вкрай складними, нарешті підуть як по маслу. Тут головне – не здаватися і продовжувати робити маленькі кроки до поставленої мети.
Хоча у наполегливих і цілеспрямованих Козорогів із цим навряд чи виникнуть труднощі. А ось у стосунках із рідними людьми зірки навпаки радять поменше впертощів. Ваша категоричність може стати головною причиною конфліктів.
- Водолії
Цього місяця Водоліям варто уважніше ставитися до тих подій, які здаються вам справжньою удачею. Є ймовірність, що ви впритул не помічаєте підводних каменів. Щодо фінансів, то тут зірки обіцяють прибуток.
Можливо, що дохід вам принесуть ті справи, від яких ви зовсім не розраховували отримати вигоду. Особисті ж стосунки потішать Водоліїв гармонією. Не виключено, що партнер здивує вас приємним сюрпризом.
- Риби
Хоч би як вас вмовляли змінити свою точку зору, намагайтеся стояти на своєму. Особливо, якщо люди у вашому оточенні не є вашими близькими друзями. Річ у тім, що в цей період поруч із вами може опинитися чимало заздрісників.
І вкрай важливо розрізняти реальні мотиви їхніх “добрих порад”. Кінець місяця – вдалий час, щоб зайнятися своїм здоров’ям. У вас є всі шанси побороти хронічні недуги або позбутися шкідливих звичок.