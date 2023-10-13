Ексклюзивний гороскоп на листопад 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

За його словами, кінець осені стане досить плідним періодом для більшості знаків зодіаку. Зокрема, листопад обіцяє чимало просувань у питаннях, які довго не вирішувалися через різні перешкоди.

– Водночас листопад для багатьох може стати місяцем втрачених можливостей. Щоб цього уникнути, варто бути сміливішими, проявляти активність і пильність. Пам’ятайте, що зараз навіть маленький, непримітний збіг обставин може стати вашим вдалим шансом. Не пропустіть його, – наголосив Алекперов.

Зараз дивляться

Овни

У листопаді багатьом Овнам усміхнеться удача у фінансових питаннях. Представники знака зможуть знайти додаткові джерела доходів і поліпшити свій добробут. Але при цьому важливо не лінуватися.

Не відкладайте свої справи на потім і не витрачайте час на непотрібні турботи. Від вашої концентрації та цілеспрямованості залежить ваш успіх. В особистій сфері у сімейних Овнів настане період гармонії. Використовуйте цей час, щоб стати ще ближчими зі своїм партнером.

Тельці

Представникам цього знака зірки радять не втрачати пильність. Є велика ймовірність, що вас спробують обвести навколо пальця або втягнути у неприємну авантюру.

Тому ретельно вибирайте коло спілкування і з обережністю ставтеся до людей, які всіма силами намагаються “набитися” до вас у друзі. В середині місяця Тельцям варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме вона підштовхне вас до вдалих можливостей.

Близнята

Листопад для Близнят – час нових починань. Багато представників знака зможуть круто змінити своє життя – змінити роботу, знайти цікаве хобі або відкрити в собі новий талант. Головне – не боятися.

Віра в себе – ваш головний союзник у цій справі. Самотнім серцям листопад обіцяє нові романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти свою долю.

Раки

У цей період Раки можуть часто стикатися з авторитарними людьми, які намагатимуться нав’язати їм власну точку зору. І тут, крім того, щоб обирати себе і йти за своїми відчуттями, зірки також радять Ракам подивитися на ситуацію згори, трохи відсторонено.

Найімовірніше, доля дає вам важливий урок і цінний досвід. Постарайтеся як слід у цьому розібратися. Адже, засвоївши ці знання, ви вирішите багато проблем.

Леви

Початок місяця для Левів – час активної роботи над собою. Багатьом випаде можливість опрацювати минулі промахи і провали. Найімовірніше, ви зіткнетеся з тими справами і питаннями, в яких раніше не досягли успіху.

Але не варто відмовлятися від таких завдань, у вас обов’язково все вийде. Плюс до всього, важливий бонус – відчуття перемоги над своїми сумнівами і страхами. В особистій сфері зірки радять сімейним Левам бути стриманішими. Є велика ймовірність сварок.

Діви

Листопад для Дів – місяць внутрішніх змін. На багато обставин у своєму житті представники знака подивляться під іншим кутом, побачивши перспективи там, де раніше помічали перешкоди. Головне – не зупинятися тільки на ідеї.

Важливо починати активні дії, тоді мрії мають усі шанси стати реальністю. У сфері особистих стосунків кінець осені може стати досить конфліктним для Дів. Тут важливо давати партнеру більше вільного простору. Саме ваші спроби тримати все під контролем будуть головною причиною для суперечок.

Терези

У цей період Терезам особливо складно буде даватися ухвалення рішень. Схильні до тривалих роздумів, представники знака можуть витрачати багато часу на домисли і внутрішні суперечки із самими собою, втрачаючи при цьому можливості.

Порада зірок – частіше звертатися за порадою до близьких людей. Їхній погляд, найімовірніше, стане для вас тим найнеобхіднішим “двигуном”. Наприкінці листопада уважно стежте за своїм здоров’ям. Є ймовірність загострення хронічних захворювань.

Скорпіони

Цього місяця Скорпіонам варто частіше кидати виклик своїм страхам і внутрішнім сумнівам. Саме ті починання, які лякають вас своєю складністю, найімовірніше, стануть найуспішнішими і найприбутковішими.

Самотнім серцям зірки радять частіше виходити у світ. Кінець осені обіцяє романтичні зустрічі та приємні зміни. Головне – бути до них відкритими.

Стрільці

Кінець осені – вдалий період для Стрільців, щоб підвищити свої доходи і навіть вийти в цьому питанні на новий рівень. На вашому шляху зустрінуться потрібні люди, які підштовхнуть до вдалих можливостей. Не пропустіть момент!

У середині листопада будьте максимально пильними. Є великий ризик отримати травму. А тому, за можливості, уникайте сильних фізичних навантажень та екстриму.

Козороги

У цей період Козороги досягнуть чималих успіхів у плані особистого зростання. Ті починання, які представникам знака довго здавалися вкрай складними, нарешті підуть як по маслу. Тут головне – не здаватися і продовжувати робити маленькі кроки до поставленої мети.

Хоча у наполегливих і цілеспрямованих Козорогів із цим навряд чи виникнуть труднощі. А ось у стосунках із рідними людьми зірки навпаки радять поменше впертощів. Ваша категоричність може стати головною причиною конфліктів.

Водолії

Цього місяця Водоліям варто уважніше ставитися до тих подій, які здаються вам справжньою удачею. Є ймовірність, що ви впритул не помічаєте підводних каменів. Щодо фінансів, то тут зірки обіцяють прибуток.

Можливо, що дохід вам принесуть ті справи, від яких ви зовсім не розраховували отримати вигоду. Особисті ж стосунки потішать Водоліїв гармонією. Не виключено, що партнер здивує вас приємним сюрпризом.

Риби

Хоч би як вас вмовляли змінити свою точку зору, намагайтеся стояти на своєму. Особливо, якщо люди у вашому оточенні не є вашими близькими друзями. Річ у тім, що в цей період поруч із вами може опинитися чимало заздрісників.

І вкрай важливо розрізняти реальні мотиви їхніх “добрих порад”. Кінець місяця – вдалий час, щоб зайнятися своїм здоров’ям. У вас є всі шанси побороти хронічні недуги або позбутися шкідливих звичок.