Гороскоп на 21 квітня 2023 року застерігає, що різка та дуже емоційна енергетика дня тиснутиме на наші слабкості, особливо у точках бажань. Не плануйте багато на цей день, не прив’язуйтеся до результатів своїх планів, будьте готові до різного розвитку подій.

За прогнозом університету Нікіфорових, 21 квітня також варто відпустити бажання, особливо очікування їх миттєвого чи швидкого втілення у життя.

Відпустити не означає відмовитися, просто видихнути та дати собі, Всесвіту час для їх матеріалізації.

21 квітня Меркурій стає ретроградним та пробуде в такому стані до 15 травня. Це не час для нових стартів, серйозних змін, великих торговельних операцій, переказів коштів, оплат тощо.

Згідно з гороскопом на 21.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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