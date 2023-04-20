Гороскоп на 21 апреля 2023 года предостерегает, что резкая и очень эмоциональная энергетика дня будет давить на наши слабости, особенно в точках желаний. Не планируйте много на этот день, не привязывайтесь к результатам своих планов, будьте готовы к разному развитию событий.

По прогнозу университета Никифоровых, 21 апреля также стоит отпустить желания, особенно ожидания их мгновенного или быстрого воплощения в жизнь.

Отпустить не значит отказаться, просто выдохнуть и дать себе, Вселенной время для их материализации.

21 апреля Меркурий становится ретроградным и пробудет в таком состоянии до 15 мая. Это не время для новых стартов, серьезных изменений, крупных торговых операций, переводов средств, оплат и тому подобное.

Согласно гороскопу на 21.04.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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