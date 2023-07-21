Гороскоп на 22 липня 2023 року радить зі спокійною совістю дозволити собі відпочити і цілий день не виходити з дому, лежачи на дивані.

Можна сходити в розкішний ресторан, не шкодувати чайових або купити дорогі ласощі, наприклад, морозиво чи цукерки ручної роботи.

За прогнозом університету Нікіфорових, у другій половині дня можна влаштувати невелику арт-терапію – намалювати олівцями Сонце або багато сонечок, відчуваючи як їхнє тепло стає частиною вас. Можна зробити це разом із дітьми.

22 липня простір може вимагати від вас самостійного ухвалення рішень без опори на когось. Спокійно оцініть ситуацію та не бійтеся брати відповідальність на себе. Але з якимись важливими завданнями краще почекати та перенести їх на інший день.

Згідно з гороскопом на 22.07.2023, у цей день:

можна після 14:27 – розпочинати подорож, одягати новий одяг;

несприятливо весь день – обрізати нігті, давати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік