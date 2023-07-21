Гороскоп на 22 июля 2023 года советует со спокойной совестью позволить себе отдохнуть и целый день не выходить из дома, лежа на диване.
Можно сходить в роскошный ресторан, не жалеть чаевых или купить дорогое лакомство, например, мороженое или конфеты ручной работы.
По прогнозу университета Никифоровых, во второй половине дня можно устроить небольшую арт-терапию — нарисовать карандашами Солнце или много солнышек, чувствуя как их тепло становится частью вас. Можно сделать это вместе с детьми.
22 июля пространство может потребовать от вас самостоятельного принятия решений без опоры на кого-то. Спокойно оцените ситуацию и не бойтесь брать ответственность на себя. Но с какими-то важными задачами лучше повременить и перенести их на другой день.
Согласно гороскопу на 22.07.2023, в этот день:
- можно после 14:27 — начинать путешествие, надевать новую одежду;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать деньги в долг.
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