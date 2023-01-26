Гороскоп на 27 січня 2023 року радить виділити першу половину дня на швидкі, короткі справи, а також їх завершення.
Якщо ви нещодавно загубили якісь речі, пошукайте їх сьогодні – цілком можливо, вони знайдуться. Також це гарний момент, щоб віднести в ремонт годинник або замінити батарейки.
За прогнозом університету Нікіфорових, після 14:05 добре розпочинати лікування, а також будь-які профілактичні процедури, прийом вітамінів для загального оздоровлення організму.
Ефективність цих заходів висока, тож якщо вам необхідно покращити здоров’я, скористайтеся цим моментом. Цей час також добре підходить для будь-яких нових стартів і починань.
Згідно з гороскопом на 27.01.2023, у цей день:
- сприятливо – одягати новий одяг, стригти волосся, розпочинати подорож;
- сприятливо після 15:05 – розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті.
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