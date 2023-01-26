Гороскоп на 27 січня 2023 року радить виділити першу половину дня на швидкі, короткі справи, а також їх завершення.

Якщо ви нещодавно загубили якісь речі, пошукайте їх сьогодні – цілком можливо, вони знайдуться. Також це гарний момент, щоб віднести в ремонт годинник або замінити батарейки.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 14:05 добре розпочинати лікування, а також будь-які профілактичні процедури, прийом вітамінів для загального оздоровлення організму.

Зараз дивляться Ефективність цих заходів висока, тож якщо вам необхідно покращити здоров’я, скористайтеся цим моментом. Цей час також добре підходить для будь-яких нових стартів і починань. Згідно з гороскопом на 27.01.2023, у цей день: сприятливо – одягати новий одяг, стригти волосся, розпочинати подорож;

сприятливо після 15:05 – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023 Фінансовий гороскоп на 2023 рік Любовний гороскоп на 2023 рік

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