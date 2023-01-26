Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Віднесіть у ремонт годинник і займіться здоров’ям: гороскоп на 27 січня 2023 року

26 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 27 січня 2023 року радить виділити першу половину дня на швидкі, короткі справи, а також їх завершення.

Якщо ви нещодавно загубили якісь речі, пошукайте їх сьогодні – цілком можливо, вони знайдуться. Також це гарний момент, щоб віднести в ремонт годинник або замінити батарейки.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 14:05 добре розпочинати лікування, а також будь-які профілактичні процедури, прийом вітамінів для загального оздоровлення організму.

Зараз дивляться

Ефективність цих заходів висока, тож якщо вам необхідно покращити здоров’я, скористайтеся цим моментом. Цей час також добре підходить для будь-яких нових стартів і починань.

Згідно з гороскопом на 27.01.2023, у цей день:

  • сприятливо – одягати новий одяг, стригти волосся, розпочинати подорож;
  • сприятливо після 15:05 – розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь