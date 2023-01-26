Гороскоп на 27 января 2023 года советует выделить первую половину дня на быстрые, короткие дела, а также их завершение.

Если вы недавно потеряли какие-нибудь вещи, поищите их сегодня – вполне возможно, они найдутся. Также это хороший момент, чтобы отнести в ремонт часы или заменить батарейки.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, после 14:05 хорошо начинать лечение, а также любые профилактические процедуры, прием витаминов для общего оздоровления организма.

Сейчас смотрят Эффективность этих мер высока, так что если вам необходимо улучшить здоровье, воспользуйтесь этим моментом. Это время также хорошо подходит для любых новых стартов и начинаний. Согласно гороскопу на 27.01.2023, в этот день: благоприятно – одевать новую одежду, стричь волосы, начинать путешествие;

благоприятно после 15:05 – начинать лечение;

неблагоприятно весь день – обрезать ногти. Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023 Финансовый гороскоп на 2023 год Любовный гороскоп на 2023 год

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