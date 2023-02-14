Гороскоп на 15 лютого 2023 року радить уникати пліток і обговорень інших за спиною. Спілкування може розбалансувати, оскільки досі зберігається емоційна нестабільність.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 15:10 час може бути продуктивним для перемовин, важливих розмов – можна дійти успішних домовленостей, але тільки якщо ваша робота не пов’язана зі сферами краси, моди, мистецтва, авто, дорогоцінностей, предметів розкоші.

Важливі особисті розмови також краще відкласти.

Цього дня навколишні можуть дати вам цінну пораду. Не варто прислухатися абсолютно до всього і до всіх, але має сенс бути відкритим до думки інших.

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Сьогодні Венера переходить до знаку Риб – це дуже сильне положення для планети, зараз нам ще більше захочеться кохання і стосунків.

Згідно з гороскопом на 15.02.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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