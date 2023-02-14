Гороскоп на 15 февраля 2023 года советует избегать сплетен и обсуждений других за спиной. Общение может разбалансировать, поскольку сохраняется эмоциональная нестабильность.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 15:10 время может быть продуктивным для переговоров, важных разговоров – можно прийти к успешным договоренностям, но только если ваша работа не связана со сферами красоты, моды, искусства, авто, драгоценностей, предметов роскоши.

Важные личные разговоры тоже лучше отложить.

В этот день окружающие могут дать вам ценный совет. Не стоит прислушиваться ко всему и ко всем, но имеет смысл быть открытым к мнению других.

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Согласно гороскопу на 15.02.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествие.

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