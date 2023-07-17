Гороскоп на 18 липня 2023 року обіцяє доволі хороший день, який має потенціал дати силу зростання і розвитку усьому, що почнеться сьогодні. Особливо якщо перед цим попросити благословення у Роду.

Бажано не починати ремонт, будівництво. Якщо ж ви плануєте реалізувати проєкт, пов’язаний із жіночою та дитячою аудиторією, то варто трохи почекати.

За прогнозом університету Нікіфорових, 18 липня може непомітно накопичуватися роздратування. Відстежуйте моменти, які вас непокоять, і негайно, але коректно озвучуйте їх. Додайте у свій день фізичної активності: спорту, піших прогулянок. Це допоможе гармонійно витратити надлишок енергії.

Виключайте сьогодні хаотичність у діях, намагайтеся скласти план на день і дотримуватися його. Тоді ви зможете правильно сконцентрувати свої зусилля, уберегтися від лінощів.

Згідно з гороскопом на 18.07.2023, цього дня:

можна – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – давати та брати гроші в борг.

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