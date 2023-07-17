Гороскоп на 18 июля 2023 года обещает довольно хороший день, который имеет потенциал дать силу роста и развития всему, что начнется сегодня. Особенно если перед этим попросить благословение у Рода.

Желательно не начинать ремонт, строительство. Если же вы собираетесь осуществлять проект, связанный с женской и детской аудиторией, то стоит немного подождать.

По прогнозу университета Никифоровых, 18 июля может незаметно накапливаться раздражение. Отслеживайте моменты, которые вас задевают, и немедленно, но корректно озвучивайте их. Добавьте в свой день физической активности: спорта, пеших прогулок. Это поможет гармонично потратить избыток энергии.

Исключайте сегодня хаотичность в действиях, старайтесь составить план на день и придерживаться его. Тогда вы сможете правильно сконцентрировать свои усилия, уберечься от лени.

Согласно гороскопу на 18.07.2023, в этот день:

можно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

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