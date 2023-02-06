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Відкладіть підписання документів: гороскоп на 7 лютого 2023 року

6 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 лютого 2023 року обіцяє напружену та нестабільну енергію дня – висока ймовірність сварок, конфліктів і проявів агресії.

Намагайтеся скерувати цю енергію на активну діяльність – працюйте, займайтеся повсякденними справами – можна багато встигнути.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 14:15 час усе ще сприяє родовим практикам, особливо ефективними вони будуть до 12:30. Медитації, свічки, розмови та спогади про предків – оберіть своє.

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7 лютого Меркурій переходить до знаку Козеріг — спілкування з робочих питань може значно зрости протягом наступних двадцяти днів.

У день переходу не варто купувати техніку, робити великі грошові транзакції, запускати важливі бізнес-проєкти, підписувати важливі документи.

Згідно з гороскопом на 07.02.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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