Гороскоп на 7 лютого 2023 року обіцяє напружену та нестабільну енергію дня – висока ймовірність сварок, конфліктів і проявів агресії.
Намагайтеся скерувати цю енергію на активну діяльність – працюйте, займайтеся повсякденними справами – можна багато встигнути.
За прогнозом університету Нікіфорових, до 14:15 час усе ще сприяє родовим практикам, особливо ефективними вони будуть до 12:30. Медитації, свічки, розмови та спогади про предків – оберіть своє.
7 лютого Меркурій переходить до знаку Козеріг — спілкування з робочих питань може значно зрости протягом наступних двадцяти днів.
У день переходу не варто купувати техніку, робити великі грошові транзакції, запускати важливі бізнес-проєкти, підписувати важливі документи.
Згідно з гороскопом на 07.02.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023
Фінансовий гороскоп на 2023 рік