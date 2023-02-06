Гороскоп на 7 февраля 2023 года обещает напряженную и нестабильную энергию дня — высокая вероятность ссор, конфликтов и проявлений агрессии.

Старайтесь направить эту энергию на активную деятельность – работайте, занимайтесь повседневными делами – можно многое успеть.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 14:15 время все еще способствует родовым практикам, особенно эффективными они будут до 12:30. Медитации, свечи, разговоры и воспоминания о предках – выберите свое.

Сейчас смотрят 7 февраля Меркурий переходит в знаку Козерог — общение по рабочим вопросам может значительно возрасти в течение следующих двадцати дней. В день перехода не следует покупать технику, делать большие денежные транзакции, запускать важные бизнес-проекты, подписывать важные документы. Согласно гороскопу на 07.02.2023, в этот день неблагоприятно: обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

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