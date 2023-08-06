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Відкладіть монотонні справи: гороскоп на 7 серпня 2023 року

6 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 серпня 2023 року обіцяє досить енергійний день, створений для того, щоб швидко розібратися з поточними справами та завданнями.

Складайте список коротких справ і перемикайтеся з одного на інше. Тривале та монотонне краще відкласти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 7 серпня може бути складніше отримати співчуття та підтримку навколишніх, та й вам самим цілком можливо не захочеться показувати свої емоції. Згадуйте, що дає вам ресурс, яка діяльність наповнює, і ставайте підтримкою самі собі.

Вранці Венера ретроградно повертається до знаку Рак і пробуде там до 1 жовтня. Саме тоді можуть виникати повтори ситуацій перших місяців літа, особливо ті, що пов’язані зі стосунками.

Згідно з гороскопом на 07.08.2023, у цей день можна:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож;
  • розпочинати лікування.

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