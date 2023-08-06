Гороскоп на 7 серпня 2023 року обіцяє досить енергійний день, створений для того, щоб швидко розібратися з поточними справами та завданнями.
Складайте список коротких справ і перемикайтеся з одного на інше. Тривале та монотонне краще відкласти.
За прогнозом університету Нікіфорових, 7 серпня може бути складніше отримати співчуття та підтримку навколишніх, та й вам самим цілком можливо не захочеться показувати свої емоції. Згадуйте, що дає вам ресурс, яка діяльність наповнює, і ставайте підтримкою самі собі.
Вранці Венера ретроградно повертається до знаку Рак і пробуде там до 1 жовтня. Саме тоді можуть виникати повтори ситуацій перших місяців літа, особливо ті, що пов’язані зі стосунками.
Згідно з гороскопом на 07.08.2023, у цей день можна:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож;
- розпочинати лікування.
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