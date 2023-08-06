Гороскоп на 7 августа 2023 года обещает достаточно энергичный день, созданный для того, чтобы быстро разобраться с текущими делами и задачами.

Составляйте список коротких дел и переключайтесь с одного на другое. Длительное и монотонное лучше отложить.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 августа может быть сложнее получить сочувствие и поддержку окружающих, да и вам самим вполне возможно не захочется показывать свои эмоции. Вспоминайте, что дает вам ресурс, какая деятельность наполняет, и становитесь поддержкой сами себе.

Утром Венера ретроградно возвращается в знак Рак и пробудет там до 1 октября. Именно тогда могут возникать повторы ситуаций первых месяцев лета, особенно те, что связаны с отношениями.

Согласно гороскопу на 07.08.2023, в этот день можно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие;

начинать лечение.

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