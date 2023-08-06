Гороскоп на 7 августа 2023 года обещает достаточно энергичный день, созданный для того, чтобы быстро разобраться с текущими делами и задачами.
Составляйте список коротких дел и переключайтесь с одного на другое. Длительное и монотонное лучше отложить.
По прогнозу университета Никифоровых, 7 августа может быть сложнее получить сочувствие и поддержку окружающих, да и вам самим вполне возможно не захочется показывать свои эмоции. Вспоминайте, что дает вам ресурс, какая деятельность наполняет, и становитесь поддержкой сами себе.
Утром Венера ретроградно возвращается в знак Рак и пробудет там до 1 октября. Именно тогда могут возникать повторы ситуаций первых месяцев лета, особенно те, что связаны с отношениями.
Согласно гороскопу на 07.08.2023, в этот день можно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие;
- начинать лечение.
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