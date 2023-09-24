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Від смутку врятує робота – пірнайте з головою: гороскоп на 25 вересня 2023 року

24 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 вересня 2023 року прогнозує сприятливий час до 16:01. Можна використовувати його для важливого, особливо в тих сферах, де потрібно додати плавного розвитку, динаміки та зростання.

За прогнозом університету Нікіфорових, протягом дня часом може відчуватися смуток і печаль. Найкращою підтримкою буде занурення у роботу, а також фізична активність.

З ранку і протягом усього дня ми маємо можливість поставити будь-яке питання Всесвіту та отримати на нього відповідь. Формулюйте запит і дослухайтеся до простору.

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Згідно з гороскопом на 25.09.2023, у цей день можна після 09:23:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • розпочинати подорож;
  • розпочинати роботу з психологом.

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