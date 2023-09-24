Гороскоп на 25 сентября 2023 года прогнозирует благоприятное время до 16:01. Можно использовать его для важного, особенно в тех сферах, где нужно добавить плавного развития, динамики и роста.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение дня порой может ощущаться грусть и печаль. Лучшей поддержкой будет погружение в работу, а также физическая активность.

С утра и в течение всего дня мы имеем возможность задать любой вопрос Вселенной и получить на него ответ. Формулируйте запрос и прислушивайтесь к пространству.

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Согласно гороскопу на 25.09.2023, в этот день можно после 09:23:

обрезать ногти и стричь волосы;

начинать путешествие;

начинать работу с психологом.

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