Гороскоп на 18 вересня 2023 року попереджає про день із нестійкою енергетикою, коли нас може тягнути у різні боки.

За прогнозом університету Нікіфорових, це непростий час для зосередження на чомусь одному, але добре підходить багатозадачність з обов’язковими перервами на відпочинок, щоб уникнути перевантаження. Важливо не намагатися встигнути зробити все, хоча таке бажання виникне. Нехай поле діяльності у цей день буде старим і відомим, не варто розпочинати нове.

Гарний момент вчитися розставляти пріоритети, говорити “ні” як у робочих питаннях, окреслюючи свої посадові обов’язки, так і в особистих, не дозволяючи порушувати свої межі.

Складно буде отримати турботу та увагу від навколишніх, у напружених ситуаціях намагайтеся давати це собі самі. Якщо залишиться ресурс, то згадайте, що й близьким може бути нелегко, хоч вони цього не показують, тож підтримайте їх.

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Згідно з гороскопом на 18.09.2023, у цей день:

сприятливо після 10:09 – розпочинати лікування, віддавати борги;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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