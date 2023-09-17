Гороскоп на 18 вересня 2023 року попереджає про день із нестійкою енергетикою, коли нас може тягнути у різні боки.
За прогнозом університету Нікіфорових, це непростий час для зосередження на чомусь одному, але добре підходить багатозадачність з обов’язковими перервами на відпочинок, щоб уникнути перевантаження. Важливо не намагатися встигнути зробити все, хоча таке бажання виникне. Нехай поле діяльності у цей день буде старим і відомим, не варто розпочинати нове.
Гарний момент вчитися розставляти пріоритети, говорити “ні” як у робочих питаннях, окреслюючи свої посадові обов’язки, так і в особистих, не дозволяючи порушувати свої межі.
Складно буде отримати турботу та увагу від навколишніх, у напружених ситуаціях намагайтеся давати це собі самі. Якщо залишиться ресурс, то згадайте, що й близьким може бути нелегко, хоч вони цього не показують, тож підтримайте їх.
Згідно з гороскопом на 18.09.2023, у цей день:
- сприятливо після 10:09 – розпочинати лікування, віддавати борги;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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