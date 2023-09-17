Гороскоп на 18 сентября 2023 года предупреждает о дне с неустойчивой энергетикой, когда нас может тянуть в разные стороны.

По прогнозу университета Никифоровых, это непростое время для сосредоточения на чем-то одном, но хорошо подходит многозадачность с обязательными перерывами на отдых, чтобы избежать перегрузки. Важно не пытаться успеть сделать все, хотя такое желание возникнет. Пусть поле деятельности в этот день будет старым и известным, не стоит начинать новое.

Хороший момент учиться расставлять приоритеты, говорить “нет” как в рабочих вопросах, очерчивая свои должностные обязанности, так и в личных, не позволяя нарушать свои границы.

Сложно будет получить заботу и внимание от окружающих, в напряженных ситуациях старайтесь давать это себе сами. Если останется ресурс, то вспомните, что и близким может быть нелегко, хоть они этого не показывают, так что поддержите их.

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Согласно гороскопу на 18.09.2023, в этот день:

благоприятно после 10:09 — начинать лечение, отдавать долги;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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