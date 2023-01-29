Гороскоп на 30 січня 2023 року радить не звалювати все на свої плечі, натомість делегувати, керувати та діяти гуртом. Це хороший момент для прокачування лідерських навичок, але без перекладання повної відповідальності на інших.

За прогнозом університету Нікіфорових, різкість енергетики разом із емоційністю можуть привносити дисбаланс у загальне самопочуття та світосприйняття. Підживлюйте та наповнюйте себе завдяки трав’яним чаям, дружньому душевному спілкуванню, піклуванню про близьких та тих, кому зараз важче.

Після 18:44 час стає плавнішим, спокійнішим і творчим – можна починати важливе та нове, якщо це можливо ввечері.

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