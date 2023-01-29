Гороскоп на 30 января 2023 года советует не сваливать все на свои плечи, а делегировать, руководить и действовать вместе. Это хороший момент для прокачки лидерских навыков, но без перекладывания полной ответственности на других.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, резкость энергетики вместе с эмоциональностью могут привносить дисбаланс в общее самочувствие и мировосприятие. Подпитывайте и наполняйте себя благодаря травяным чаям, дружескому душевному общению, заботе о близких и тех, кому сейчас труднее.

После 18:44 время становится более плавным, более спокойным и творческим – можно начинать важное и новое, если это возможно вечером.

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Согласно гороскопу на 30.01.2023, в этот день:

благоприятно после 19:44 – одевать новую одежду, начинать путешествие;

можно весь день – обрезать ногти и стричь волосы;

неблагоприятно до 19:44 — одевать новую одежду, начинать путешествие, брать и давать деньги взаймы.

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