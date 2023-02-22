Гороскоп на 23 лютого 2023 року обіцяє гарний день для саморозвитку та духовної практики. Знайдіть час для читання молитов, мантр чи афірмацій, відвідування храму чи іншого особливого для вас місця.

Викиньте або віддайте хоча б один предмет із Північно-Західного сектору вашої квартири. Якщо є можливість, наведіть там лад. Це звільнить місце, простір та енергію для нового та сприятливого у вашому житті.

За прогнозом університету Нікіфорових, 23 лютого – не найкращий момент для обговорення важливих робочих та особистих питань, а також для будь-яких важливих дій та починань. Краще відкласти їх на інший час.

Згідно з гороскопом на 23.02.2023, у цей день:

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можна – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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