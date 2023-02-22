Гороскоп на 23 февраля 2023 года обещает хороший день для саморазвития и духовной практики. Найдите время для чтения молитв, мантр или афирмаций, посещения храма или другого особенного для вас места.

Выбросьте или отдайте хотя бы один предмет из Северо-Западного сектора вашей квартиры. Если есть возможность, наведите там порядок. Это освободит место, пространство и энергию для нового и благоприятного в вашей жизни.

По прогнозу университета Никифоровых, 23 февраля — не лучший момент для обсуждения важных рабочих и личных вопросов, а также для любых важных действий и начинаний. Лучше отложить их на другое время.

Согласно гороскопу на 23.02.2023, в этот день:

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можно – отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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