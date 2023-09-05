Гороскоп на 6 вересня 2023 року попереджає, що взаємодія з іншими може складатися зовсім не за вашим планом. Будьте особливо обережні у спілкуванні з державними органами.

За прогнозом університету Нікіфорових, 6 вересня вас можуть навідувати цікаві та незвичайні ідеї, думки, інсайти – записуйте їх, навіть якщо вони здаються зовсім божевільними та нездійсненними. Можливо незабаром все обернеться інакше і вони зможуть реалізуватися.

Гарний момент для прояву своїх знань, компетентності, заяви про себе та виходу з тіні інших.

Згідно з гороскопом на 06.09.2023, у цей день:

сприятливо весь день – одягати новий одяг;

сприятливо до 13:07 – обрізати нігті, розпочинати подорож;

несприятливо після 13:07 – обрізати нігті.

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