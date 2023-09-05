Гороскоп на 6 сентября 2023 года предупреждает, что взаимодействие с другими может складываться совсем не по вашему плану. Будьте особенно осторожны в общении с государственными органами.

По прогнозу университета Никифоровых, 6 сентября вас могут посещать интересные и необычные идеи, мысли, инсайты — записывайте их, даже если они кажутся совсем безумными и неосуществимыми. Возможно вскоре все обернется иначе и они смогут реализоваться.

Хороший момент для проявления своих знаний, компетентности, заявления о себе и выхода из тени других.

Согласно гороскопу на 06.09.2023, в этот день:

благоприятно весь день — надевать новую одежду;

благоприятно до 13:07 — обрезать ногти, начинать путешествие;

неблагоприятно после 13:07 — обрезать ногти.

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